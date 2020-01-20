Маски для роста ногтей: 3 простых рецепта

Зимой ногти особенно требуют нашего внимания. Часто мы просто не знаем, как помочь им, или думаем, что это ударит по-нашему карману. Но маски для ногтей не требуют много затрат. Их легко сделать в домашних условиях.
Глицерин и миндальное масло
Возьмите маленькую ложку глицерина, такую же порцию лимонного сока и столовую ложку масла миндального. Смешайте эти продукты вместе. Дальше нужно нанести получившуюся смесь на ваши ногти и оставить минут на 15. После просто протираем руки полотенцем.
Лимонный сок, оливковое масло и коричневый сахар
Возьмите маленькую ложку оливкового масла, щепотку коричневого сахара и маленькую ложку лимонного сока. Хорошо перемешайте всё вместе. Смажьте свои ногти и оставьте примерно на 15 минут. После процедуры ополосните руки тёплой водой.
Глицерин и ромашковое масло
Вам понадобится маленькая ложка ромашкового масла и такая же порция глицерина. Когда смешаете их вместе, нанесите на свои ногти. После истечения 15 минут, удалите смесь ватным диском.