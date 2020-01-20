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Здоровье

Маски для роста ногтей: 3 простых рецепта

Маски для роста ногтей: 3 простых рецепта
Фото Yandex.ru
Как же неприятно видеть, как ломаются ногти. Особенно, если вы только что сделали свежий маникюр. Часто это происходит из-за нехватки витаминов. Но есть способы, как укрепить и улучшить рост ногтей. Вот 3 простых рецепта.

Зимой ногти особенно требуют нашего внимания. Часто мы просто не знаем, как помочь им, или думаем, что это ударит по-нашему карману. Но маски для ногтей не требуют много затрат. Их легко сделать в домашних условиях.

Глицерин и миндальное масло

Возьмите маленькую ложку глицерина, такую же порцию лимонного сока и столовую ложку масла миндального. Смешайте эти продукты вместе. Дальше нужно нанести получившуюся смесь на ваши ногти и оставить минут на 15. После просто протираем руки полотенцем.

Лимонный сок, оливковое масло и коричневый сахар

Возьмите маленькую ложку оливкового масла, щепотку коричневого сахара и маленькую ложку лимонного сока. Хорошо перемешайте всё вместе. Смажьте свои ногти и оставьте примерно на 15 минут. После процедуры ополосните руки тёплой водой.

Глицерин и ромашковое масло

Вам понадобится маленькая ложка ромашкового масла и такая же порция глицерина. Когда смешаете их вместе, нанесите на свои ногти. После истечения 15 минут, удалите смесь ватным диском.

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